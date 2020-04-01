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Vali Bilmez’den ‘2 Nisan’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 01.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, misafirperverliğin, mertliğin, yiğitliğin adresi güzel Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, misafirperverliğin, mertliğin, yiğitliğin adresi güzel Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. 2 Nisan 1918’de Ermeni mezaliminden kurtuluşu ile sonuçlanan bu kahramanlık destanı; sadece geçmişimizin aziz hatırası olmaktan öte, bir tarih ve kültür şuurudur.
Bilinmelidir ki geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğu idrakı içinde olarak her geçen gün aynı şuur ve inançla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinden daha da yükseklere taşıma kararlılığı göstermeliyiz. Geçmişte vatanın müdafaası ve mukaddes bildiğimiz değerler için göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği şu günlerde de aynı şekilde göstermekteyiz. Yaşadığımız afetler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen salgın hastalıklar bizleri birbirine daha çok bağlayıp, kenetlenerek destek olan bir toplum haline getirmektedir. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece her zorluğun üstesinden gelen ve geleceğe umutla bakan bir milletiz. Geleceğin Türkiye’si için, barış için çalışmalıyız ve üretmeliyiz. Geçmişimizden dersler alarak gençlerimizi eğitmeli ve onları yeni dünyaya hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Vanlı hemşehrilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü’nü tebrik ediyor, bizlere bu coğrafyada gururla yaşama imkanı veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:44
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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