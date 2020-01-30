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Vali Bilmez’den esnaf ziyareti

VAN HABERLERİ  | 30.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, marangozlar sitesini ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi.Marangozlar sitesi girişinde Van Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler Odası Başkanı Mazhar Sarıkaya, eski Marangozlar Sitesi Kooperatif Başkan Yardımcısı Osman Bozova ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir iş yerinde oturarak esnafla hasbıhal etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, marangozlar sitesini ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi.
Marangozlar sitesi girişinde Van Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler Odası Başkanı Mazhar Sarıkaya, eski Marangozlar Sitesi Kooperatif Başkan Yardımcısı Osman Bozova ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir iş yerinde oturarak esnafla hasbıhal etti. Vali Bilmez, marangozların yeniliklere açık olması, işlerini geliştirerek vatandaşın taleplerine göre ürünler üretmesinin önemli olduğunu söyledi.
Daha sonra marangozlar sitesindeki iş yerlerini tek tek gezip incelemelerde bulunun Vali Mehmet Emin Bilmez, esnafla çay içip sıkıntılarını dinledikten sonra bol kazançlar dileyerek ziyaretini tamamladı.

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