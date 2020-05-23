YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vali Bilmez’den Ramazan bayramı mesajı

Vali Bilmez’den Ramazan bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 11:38 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Bilmez yayımladığı mesajında, “Kıymetli Vanlı hemşerilerim, bir ay süren oruç ibadetinin ardından İslâm Alemi olarak Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz.

Vali Bilmez’den Ramazan bayramı mesajı

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez yayımladığı mesajında, “Kıymetli Vanlı hemşerilerim, bir ay süren oruç ibadetinin ardından İslâm Alemi olarak Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı son bir kaç aydır maalesef ki sosyal hayatımız sekteye uğramış bulunmakta, pandemi sürecinde toplu halde yapamadığımız birçok etkinliğimiz gibi ibadetlerimizi de ifa edemedik. Bu durumdadır ki; Ailemizin, akrabalarımızın ve bütün sevdiklerimizin sağlığı, çocuklarımızın geleceği için bayram ziyaretlerinde bulunamayacağız. Büyüklerimizin ellerini öpüp, yavrularımızın saçını okşayıp onlarla yan yana bir şeker bayramı geçiremeyecek olsak da manevî değerlerimizi unutmamalı, teknolojinin de desteği ile bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri olmak üzere tüm Vanlı Hemşirelerimizin, Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor; ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Yüce Allah’tan temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Van Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:42
Öğle
12:08
İkindi
16:01
Akşam
19:25
Yatsı
21:00

Van Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.