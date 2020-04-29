Vali Çağatay’dan 1 Mayıs mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, 1 Mayıs’ın işçiler için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Çağatay, “Emeğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin timsali olan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. İlimizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine emekleri ve alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özverili çalışmalarıyla üretimin en önemli unsuru olan işçilerimiz ülkemizin huzur ve refah ortamına erişmesine önemli katkı sağlamaktadırlar. Bu anlamlı günün hem işçilerimizin kendi arasında dayanışmayı hem de diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklileri, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

