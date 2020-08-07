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Vali Çağatay’dan 8 Ağustos mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 07.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 104.

Vali Çağatay’dan 8 Ağustos mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çağatay, mesajında, "Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’inci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis’imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis’imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün gazilerimiz olmak üzere bugüne kadar ülkemizin bekası için bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşmüş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Siz değerli Bitlisli hemşehrilerimin tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor ve hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

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Sabah
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Öğle
12:22
İkindi
16:11
Akşam
19:23
Yatsı
20:51

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

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Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
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Ahlat
Sağlık Eczanesi
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Eylül Eczanesi
Hizan
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Tatvan
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