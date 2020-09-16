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Vali Çağatay’dan Güroymak ilçesine ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 16.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.Vali Çağatay, beraberindeki Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan Güroymak Öğretmenevinde de incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.
Vali Çağatay, beraberindeki Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan Güroymak Öğretmenevinde de incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanarak son rötuşları yapılan 28 oda ve 52 yatak kapasiteli öğretmenevini gezen Vali Çağatay, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Oktay Çağatay, öğretmenevinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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