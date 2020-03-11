Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, çeşitli programlara katılmak üzere Beylikova ilçesini ziyaret etti.

İlçe programına ilk olarak Beylikova Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Çakacak’ı, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın ve ilçe kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri karşıladı.

Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Çakacak, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Yılmaz’dan bilgi aldı. Kaymakamlığın ilçede yaptığı çalışmaları aktaran Kaymakam Yılmaz, ilçe halkının en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, vatandaşların asayiş yönünden huzur ve güven içerisinde yaşadığını bildirdi. Kaymakam Yılmaz, Vali Çakacak’ı Beylikova ilçesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını konuşmasında dile getirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Çakacak, Vali Yardımcısı Avşarbey ve Kaymakam Yılmaz ile birlikte Belediye Başkanı Özkan Alp’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti Vali Çakacak’a ileten Başkan Alp, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. İlçenin daha çok yaşanılabilir hale gelmesini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Başkan Alp, Vali Çakacak’ı ilçede görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Belediye ziyaretinden sonra ilçe çarşısını gezen Vali Çakacak, vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet ederek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Beylikova İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çakacak, ilçenin asayiş durumu ve genel güvenliği hakkında bilgi aldı.

Beylikova ilçe programları kapsamında Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Çakacak, sınıfları gezerek öğrencilere nasihatlerde bulundu. Vali Çakacak, “Yeni şeyler öğrenmek hayatınız boyunca hiç bitmeyecek. Öğrenmeye ve öğretmeye her zaman açık olun. Hepinizi bu okuldan mezun olduktan sonra en iyi üniversitelerde görmek bizlerin en büyük dileğidir. Bu ülkenin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Başarılı olmak için çok çalışmalısınız. Aldığınız iyi bir eğitim, bilgi ve birikiminizi daha çok artıracak ve toplumda büyük bir saygınlığına sahip olmanızı sağlayacaktır. Gelecekle ilgili hedeflerinizi büyük tutun ve bu hedeflere kararlılıkla yürüyün. Bizim için önemlisiniz, çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. İleride bizlerin yerini sizler alacaksınız. O nedenle, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, hem sizlerin hem de ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır” dedi.

Vali Çakacak’a bu ziyaretlerinde; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Beylikova İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Belediye Başkanı Özkan Alp ve ilgililer eşlik etti.

