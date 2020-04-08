Vali Çakacak, Covid-19’la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, internet üzerinden video konferans yöntemiyle İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve yardımcılarıyla görüşerek, Covid-19’la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Bin 85 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi ve 825 yatak kapasitesi ile hizmet veren Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin bu zorlu süreçte ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, özverili ve fedakarca görevlerini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Bilge’ye işlerinde kolaylıklar dileyen Vali Çakacak, ülkemizde pandemi vakası görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığınca ilimizde 2. ve 3. sınıf yoğun bakım ünitesi olan özel ve kamu tüm hastanelerin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini, mevcut kapasite ile birlikte artırılmış ilave kapasitelerin de planlandığını söyledi.

Vali Çakacak, mevcut sağlık tesislerinin artırılmış kapasitelerinin haricinde, ihtiyaç duyulduğu zaman KYK’nın yurtlarının da dahil olduğu ilave planlamaların Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını kaydetti.

Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında Vali Çakacak’a bilgiler veren Müdür Bilge ise, vatandaşların özellikle hastanelere gelirken maske takmaları konusunda hassas davranmaları gerektiğini söyledi.



