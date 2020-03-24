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Vali Çakacak, göreve yeni atanan DSİ 3. Bölge Müdürü Şan’ı kabul etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Vali Özdemir Çakacak, Samsun DSİ 7.

Vali Çakacak, göreve yeni atanan DSİ 3. Bölge Müdürü Şan’ı kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Samsun DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcısı iken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kararı ile DSİ 3. Bölge Müdürü olarak Eskişehir’e atanan Kağan Şan’ı makamında kabul etti.
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir’de göreve yeni başlayan Bölge Müdürü Şan’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde Devlet Su İşleri‘nin öncü bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, ülkemizin su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanıma sunmak, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak adına DSİ’nin önemli görevler üstlendiğini söyledi.
Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkür eden Bölge Müdürü Şan ise, Eskişehir’de görev yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti.

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