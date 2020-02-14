Vali Çakacak, Radyo A’ya konuk oldu

Eskişehir’in önde gelen isimlerinin konuk edileceği “Yönetici Odası” adlı programın ilk konuğu Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak oldu.

Vali Özdemir Çakacak, il bünyesinde yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konularla bilgilendirmelerde bulundu. Kendi hayatında ve çocukluğunda radyonun büyük önem taşıdığını belirten Çakacak, Radyo A’ya katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Valilik mesleğinin getirileri ve bir yöneticide bulunması gereken vasıflarla ilgili konuşan Çakacak, “Mülki idare mesleği, fedakârlık mesleğidir. Biz, çocuklarımızla bile ilgilenemeden çocuklarımız büyür. Biz, işimize bir ibadet mesabesinde yaklaşırız. Daireye bir vatandaşımız geldiğinde onun derdiyle hemhal oluruz. Bir yönetici, öncelikle işini çok sevmelidir. Yöneticinin, ekibin motivasyonunu arttırması gerekir. Bir başarısızlık varsa o yöneticinindir, ama bir başarı varsa o tüm ekibin başarısı olabilir. Ve en önemlisi de bir yönetici adaletli olmalıdır” şeklinde konuştu.

"Kadına ve çocuğa şiddet olmasın istiyoruz"

Kadına ve çocuğa şiddet olayları için gerekli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Çakacak, “Kadına yönelik şiddet, bizim için çok önemli ve en fazla üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Biz istiyoruz ki, toplumumuzda özellikle kadın ve çocuğa şiddet olmasın. Bu, insana yakışmıyor ve gördükçe çok üzülüyoruz. Bu konuda, okullar çok önemi; ama eğitimin ailede başladığını biliyoruz. Çocuklarımıza, hayata sevgi penceresinden bakmayı öğretmemiz gerekiyor. Eğer çocuklar daha konuşmaya ve yürümeye başlamadan sevgi ortamı içerisinde büyürlerse o çocuklar, bırakın bir insana, hiçbir canlıya tokat dahi atamaz. Valilik ve kaymakamlıklar, ihtiyacı olan insanların gelebileceği ilk kapıdır. Biz, devletimizin vatandaşımıza uzanan sıcak eliyiz” dedi.