Vali Çakacak televizyon canlı yayınında alınan tedbirleri anlattı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kanal 26 Televizyonu’nun haber içerikli gerçekleştirilen canlı yayın programına telefonla bağlanan Vali Özdemir Çakacak, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ile ilgili Eskişehir’de alınan önlemleri anlattı.

Kanal 26 Televizyonu Haber Müdürü Muharrem Esen’in hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programına telefonla bağlanan Vali Çakacak, bu zorlu süreci devlet-millet işbirliği içerisinde en iyi şekilde atlatacağımızı söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (Covıd-19) salgınının statüsünü 11 Mart 2020 tarihinde pandemik (Dünya Çapında Salgın) olarak açıkladığını hatırlatan Vali Çakacak, buna yönelik olarak ülkemizde bir dizi tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini ve uygulandığını belirterek, ilimizde de virüsle mücadele çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekti.

Vali Çakacak, bu kapsamda yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri canlı telefon bağlantısında kamuoyuyla paylaştı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanması, içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, oturma alanlarını kaldırmaları ve bu alanlara müşteri kabul etmemeleri gibi birçok önlemlerin acilen alındığına dikkat çeken Vali Çakacak, 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza uygulanan konutta maaş teslimi uygulamasının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza da uygulandığını söyledi.

İlimizde marketlerin en erken 09.00 en geç 21.00 saatleri arasında hizmet vermesi ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda kapasitenin yüzde 50 oranında kullanılması hususları düzenlendiğini ifade eden Vali Çakacak, “İlimizde yürütülen iş ve işlemler ile düzenli bilgi akışını sağlamak üzere Valiliğimiz bünyesinde “COVID-19 Koordinasyon Bürosu” kurulmuştur. Bakanlığımızdan gelen Koronavirüs (COVID-19) kapsamındaki talimatlar bekletilmeden ve ivedilikle sorumlu Vali Yardımcısının koordinesinde COVID-19 Koordinasyon Bürosu aracılığıyla ilgili tüm birimlere iletilmektedir.” dedi.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan kesinlikle sokağa çıkmamalarını istedi.

Devlet-millet işbirliği içerisinde bu zorlu süreci en yakın sürede atlatacaklarını kaydeden Vali Çakacak, şunları söyledi:

“İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla il ve ilçelerimizde de kaymakamlarımızın başkanlığında ve tüm kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grupları” kurulmuş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 acil arama hatlarını arayarak, yapılan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilirler.”

Yetkililer dışında sosyal medyada dolaşan bilgilere itibar edilmemesi ve yetkili makamların açıklamalarının dikkate alınmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Çakacak, bu tür bilgilerin halkta paniğe yol açabileceğini, vatandaşlarımızın panik yapmak yerine kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve alınan tedbirlere uyulmasının gerekli olduğunu ayrıca zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini vurguladı. Alınan bütün tedbirlerin tamamıyla vatandaşın sağlığını korumaya yönelik önlemler olduğunu söyleyen Vali Çakacak, bütün kurumlardan ve idarecilerden gerekli hassasiyeti en üst düzeyde göstermelerini istedi.



