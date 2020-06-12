Vali Çakacak’tan Başkan Ataç’a veda ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, veda ziyaretinde bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ağırladı.

Çakacak, veda ziyaretinde, Eskişehir’deki görev süresince iki kurumun iş birliği içinde olduğu için Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Ziyaretinden dolayı Çakacak’a memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da kente yaptığı hizmetler için kendisine teşekkürlerini belirtti. Başkan Ataç, Çakacak’a yeni görevinde de başarılar diledi.

Ziyaret, Başkan Ataç’ın Vali Çakacak’a Sukurusu Uygulama Merkezi’nde, elde geri dönüştürülerek ve sadece su kullanılarak üretilen anı albümünü takdim etmesi ile son buldu.

