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Vali Canbolat’tan Osmangazi Meydanı’na övgü

BURSA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi. Osmangazi Meydanı’nın kente değer katacak marka bir eser olacağını ifade eden Vali Canbolat, sıkıntıların yaşandığı zor bir dönemde böyle önemli bir eseri Bursa’ya kazandırdığı için Başkan Dündar’ı tebrik etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ağırladı. Belediye binası girişinde karşıladığı Vali Canbolat’a ilk olarak Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinin maketlerinin yer aldığı alanı gezdiren Başkan Dündar, projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar ve Vali Canbolat, daha sonra Osmangazi Belediyesi’nin Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerine inşa ettiği Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi. Meydan hakkında Vali Canbolat’a bilgiler veren Başkan Dündar, “Osmangazi Meydanı için 100’den fazla binayı kamulaştırdık. Kamulaştırmalar için toplam 150 milyon lira ödedik. Şuan fore kazık ve temel kazı çalışmaları devam ediyor. Toplam 631 fore kazığın çakılacağı meydan çalışmasında şu ana kadar 530 fore kazık zeminle buluştu. Meydanın altında inşa edilecek olan 2000 araç kapasiteli 4 katlı kapalı otopark için 21 metre derinliğe kadar kazı yapılacak. Şuan 18 metre derinliğe kadar kazı yapıldı” dedi.
Osmangazi Meydanı’nın kente değer katmasının yanında şehir merkezinde modern dönüşümü de başlatacağına dikkat çeken Vali Yakup Canbolat, “Korona virüs salgınının ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret ettik. Osmangazi Belediyemizin yürütmüş olduğu çok güzel projeler var. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursamıza yakışan bir eser oldu. Çok güzel olan şeyler için kullanılan ‘Yüzük taşı gibi’ diye bir tabir vardır. İşte Fetih Müzesi, bu tabire uyan bir eser oldu. Şimdi de kentimize değer katacak marka bir eseri daha kentimize kazandırmak üzere. Osmangazi Meydanı şantiyesini gezerek inşaatın ne durumda olduğunu inceledik. Korona virüs salgınının yaşandığı, mali açıdan sıkıntıların oluştuğu bu zor dönemde böyle büyük bir projeyi şehrimize kazandırdığı için kentin valisi olarak Başkanımız Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum Bu nitelikli proje, aynı zamanda bu bölgedeki modern dönüşümü de sağlayacaktır. İnşallah 1-2 yıl içerisinde inşaat çalışmaları bitecek ve vatandaşlarımız bu güzel eserden faydalanacaktır” diye konuştu.
Şantiye ziyaretinin ardından Başkan Dündar, Vali Canbolat’a projenin tanıtım filmini izlettirerek, teknik konularda da bilgi verdi.

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