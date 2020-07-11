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Vali Çelik: “Bizim işimiz adaletle hükmedip, bu memleketin yarınlarını sağlamak”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada,” Bizim işimiz adaletle hükmedip bu memleketin yarınlarını sağlamak, bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk budur” dedi.İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren Vali Ali Çelik, Müdürlüğün tüm birimlerini gezerek incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada,” Bizim işimiz adaletle hükmedip bu memleketin yarınlarını sağlamak, bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk budur” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren Vali Ali Çelik, Müdürlüğün tüm birimlerini gezerek incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birim ziyaretlerinin ardından Zafer Kalkınma Ajansı tarafından (ZAFER) Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kendin Yap Atölyeleri"ni de ziyaret eden Vali Çelik, atölyeler konusunda yetkililerden bilgi aldı.
Hizmet binasındaki incelemelerinin ardından Müdürlüğün Maarif Salonu’nda yöneticilerle bir araya gelen Vali Ali Çelik’e İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından brifing verildi. Brifingte personel sayısı, personelin görev alanları, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları, taşımalı eğitim, tamamlanan ve devam eden yatırımlar, projeler ve kurslar hakkında detaylı bilgi verildi.
Eğitimle ilgili bilgilendirme sonrası konuşan Vali Çelik, eğitim kalitesinin artırılması için herkese sorumluluk düştüğünü vurgulayarak "Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak tüm çocuklarımızın yarınları için de onu istemeli ve bu doğrultuda çalışmalıyız" dedi.
"Bizim işimiz adaletle hükmedip bu memleketin yarınlarını sağlamak, Bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk bu. ’Ben bugün ne yaptım’ sorusuna mantıklı ve vicdani bir cevabımız olmalı" diyen Çelik, memleketin en değerli alanının eğitim olduğunu ifade ederek "Motivasyonu, verimliliği artırmamız lazım. Ortak akıl ve koordinasyonla daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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