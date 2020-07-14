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Vali Çelik: “Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır” dedi.Vali Çelik mesajında, " Ülkemizin yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz hain darbe kalkışının tüm yurtta destansı bir mücadeleyle püskürtülüşünün 4.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır” dedi.
Vali Çelik mesajında, " Ülkemizin yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz hain darbe kalkışının tüm yurtta destansı bir mücadeleyle püskürtülüşünün 4. yıl dönümünde gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Demokrasi tarihimizin en önemli direnişlerinden biri olan o kanlı gecede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin cesareti ve ferasetiyle Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı destansı bir mücadele verilmiş, şanlı geçmişimize bir zafer daha eklenmiştir. Yurdun dört bir yanında kahramanlık öykülerinin yazıldığı o gecede vatan, millet ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Vali Çelik,” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Meydanlara inin” çağrısının ardından bağımsızlığımız uğruna 7’den 70’e yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle alanları dolduran, tanklara karşı duran, atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden halkımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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