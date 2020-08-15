Vali Çelik: “Ekonomiyi ve zamanı iyi yönetmeliz”

Kütahya Valisi Ali Çelik, yol çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, “Ekonomiyi ve zamanı iyi yönetmeli, vatandaşımıza verimli hizmet götürmeliyiz” dedi.

Merkez ve diğer ilçelerdeki devam eden ve yapılacak yatırımlara ilişkin Vali Ali Çelik başkanlığında toplantı yapıldı. İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan yolların son durumu ile 2021 yılı taslak yol programının değerlendirildiği toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Rıfat Hatipoğlu katıldı.

Toplantıda tasarruf ve hız vurgusu yapan Vali Çelik, “Ekonomiyi ve zamanı iyi yönetmeli, vatandaşımıza verimli hizmet götürmeliyiz” dedi.



