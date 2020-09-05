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Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gölcük Yaylası’nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.Vali Çelik, şehirden uzaklaşıp çam ormanları arasında doğayla buluşmak isteyen ziyaretçilerini büyüleyen Gölcük Yaylası’nda devam eden çalışmaları yerinde gördü.Çalışmalar hakkında bilgiler veren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, inşaatı süren 10 adet yığma taş bungalov evlerinin Kasım ayı içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı planladıklarını söyledi.Vali Çelik’e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, Simav İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş, Ahmet Şimşek eşlik etti.

Kütahya’nın Simav ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gölcük Yaylası’nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
Vali Çelik, şehirden uzaklaşıp çam ormanları arasında doğayla buluşmak isteyen ziyaretçilerini büyüleyen Gölcük Yaylası’nda devam eden çalışmaları yerinde gördü.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, inşaatı süren 10 adet yığma taş bungalov evlerinin Kasım ayı içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı planladıklarını söyledi.
Vali Çelik’e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, Simav İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş, Ahmet Şimşek eşlik etti.

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Merkez
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Merkez
Anadolu Eczanesi
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Derman Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
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