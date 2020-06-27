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Vali Çelik’ten Rektör Uysal’a ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği görevine atanan Ali Çelik Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Kütahya Valiliği görevine atanan Ali Çelik Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur da eşlik etti.
Rektör Kazım Uysal, Vali Ali Çelik’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversite hakkında bilgiler verdi ve kendilerine görevlerinde başarılar diledi. Vali Çelik de Rektör Uysal’a iyi dilekleri için teşekkür ederek görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.
“Vali Çelik’ten güvenlik görevlilerimize jest”
Rektörlük ziyareti sırasında güvenlik görevlileriyle kısa süre sohbet eden ve günlerini kutlayan Vali Ali Çelik, Üniversiteden ayrılmadan önce de güvenlik görevlilerine çiçek ve hediyeler verdi.
Güvenlik görevlileri nazik davranışından dolayı Vali Çelik’e teşekkür ettiler.

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