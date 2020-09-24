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Vali Çetin Oktay Kaldırım şehit aileleriyle bir araya geldi

SAKARYA HABERLERİ  | 24.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aynı binada hizmet veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesine ziyarette bulundu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak tarafından karşılanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aynı binada hizmet veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesine ziyarette bulundu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak tarafından karşılanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Dernek Başkanları Erol Demir ve Mustafa Çolak, kendilerine gösterdikleri ilgi ve alaka için üyeleri Vali Kaldırım’a teşekkür ettiler. Her iki dernekte Şehit aileleriyle Gazilerin sıkıntı ve taleplerini de dinleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tüm Şehitleri, ebediyete intikal eden Gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

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