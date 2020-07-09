Vali Cevdet Atay halkı dinledi

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk halk günü toplantısını gerçekleştirdi. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Atay, çocuklarla yakından ilgilendi.

Korona virüs salgını nedeni ile ara verilen ve yeni normalleşme sürecinin ardından Düzce Valiliği de salgın sonrasında ilk Halk Günü toplantısını yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Düzce Valiliğine atanan Vali Cevdet Atay başkanlık yaptı. Toplantıya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürlü Mehmet Ali Akkaplan, İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

İlk Halk Günü toplantısını gerçekleştiren Vali Atay vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi ve not aldı. Toplantı salonuna girmeden önce halk günü için gelen vatandaşlarla sohbet eden Vali Atay, çocuklarla da yakından ilgilendi.

