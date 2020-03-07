YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Vali Çiftçi’den İdlib gazisine ziyaret

Vali Çiftçi’den İdlib gazisine ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 07.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan’ı ziyaret etti.
Gazi Uzm. Çavuş Arslan ve ailesiyle bir süre görüşen Vali Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah, ordumuzu ve kahraman askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Devlet olarak her zaman gazi ve şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.
Ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Çorum Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Akman Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

Çorum’da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası

Çorum’da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.