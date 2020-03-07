Vali Çiftçi’den İdlib gazisine ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan’ı ziyaret etti.

Gazi Uzm. Çavuş Arslan ve ailesiyle bir süre görüşen Vali Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah, ordumuzu ve kahraman askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Devlet olarak her zaman gazi ve şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser hazır bulundu.

