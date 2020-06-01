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Vali Dağlı İş-Kur personeline teşekkür belgesi verdi

DÜZCE HABERLERİ  | 01.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kur Müdürlüğü personelini teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.Pandemi sürecinde Düzce İŞKUR danışmanlıkları sayesinde kentteki sanayi kuruluşları üretim yapmaya devam edebildi.

Vali Dağlı İş-Kur personeline teşekkür belgesi verdi

Kur Müdürlüğü personelini teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
Pandemi sürecinde Düzce İŞKUR danışmanlıkları sayesinde kentteki sanayi kuruluşları üretim yapmaya devam edebildi. Bu süreçte özellikle işletmelerin kısa dönem çalışma ödeneklerinin sayılı günler içinde 54 personelle yetiştirilmesi için resmi tatil günleri de dahil olmak üzere tatil ve izin yapmadan çalışması sonucunda Düzce’de mağdur olan firma olmadı. Bütün bu çalışmaların sonucunda da Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce İŞKUR Müdürlüğü’nün özveriyle çalışan personeline teşekkür belgesi verdi.
Dr. Dağlı, özveri ile çalışan personele teşekkür ederek “Pandemi döneminde bildiğiniz gibi İŞKUR personelimizin çok büyük gayretleri oldu. Bunlardan ilki, kurum içerisinde kısa çalışma ödeneğiydi. Biliyorsunuz, bütün işletmelerimizi, bütün çalışanlarımızı ilgilendiren bir konuydu. Bu konuyu, gece gündüz demeden hafta sonları da olmak üzere kısa sürede bitirdiler. Tüm işletmelerimizi, sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı mağdur etmediler. Bu yüzden kurumda çalışan personellerimizi Teşekkür Belgeleri ile ödüllendirdik” ifadelerinde bulundu.
Sanayi tesislerinde rehberlik hizmetinin devam edeceğini belirten Vali Dağlı “Bildiğiniz gibi tüm sanayi tesisi işletmelerinin tamamına 18 kişiden oluşan 9 ekip ile tamamını dolaşmak süratiyle hijyen ve pandemi süreci ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yaptık, aynı zamanda da denetim yaptık. Bu süreçte de yine değişik kurumlarımızdan yine İŞKUR’un koordinesinde Milli Eğitim, Tarım, Bilim Sanayi, SGK Müdürlüklerimizin tamamında, yine 18 kişilik ekip oluşturmak üzere rehberlik çalışmalarını yaptılar arkadaşlar. Bu sanayi tesislerimiz için çok faydalı oldu. Bugünde itibaren yeni denetim ekiplerimizi oluşturduk. Tekrar bütün sanayi tesislerimizi aynı şekilde dolaştıracağız ve rehberlik eğitimlerine devam edecekler” diye konuştu.

Vali Dağlı İş-Kur personeline teşekkür belgesi verdi

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