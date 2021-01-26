Vali Dağlı: “Samsun’da hava kalitesi ölçüm sonuçları uluslararası sınırların çok altında”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, il genelindeki hava kalitesi ölçüm sonuçlarında geçen yıla göre bir artış yaşandığını ancak elde edilen verilerin uluslararası sınırların çok altında olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat, Sivas, Giresun ve Ordu illerini de kapsayan Samsun merkezli "Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü"nü ziyaret ederek, Merkez Müdürü Yakup Yıldız’dan hava kalitesi izleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak Samsun’da Atakum, Bafra, Canik, İlkadım, Tekkeköy ve 100. Yıl istasyonu olmak üzere faaliyet gösteren 6 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu (HKİİ) bulunduğunu belirten Merkez Müdürü Yakup Yıldız, 5 istasyonda yapılan SO2 ölçümlerinde; yıllık ortalama sınır değerin aşılmadığının görüldüğünü, 2020 yılı ölçüm sonuçlarının ile 2019 yılı kıyaslandığında ise Atakum istasyonu hariç diğer tüm istasyonlarda 2019 yılı ölçüm sonuçlarına göre bir miktar yükselme görüldüğünü açıkladı. Bu yükselişin birinci temel nedeninin 2020 yılı sonbahar ayları ile birlikte ülkede yaşanan mevsimsel kuraklık sebebiyle kirletici gazların yağış olmayan günlerde atmosferde askıda kalarak dağılım gösterememesi olarak değerlendirildiğini ifade eden Yakup Yıldız, ayrıca, korona virüs salgını kısıtlamaları nedeniyle insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi ve ısınmaya daha fazla ihtiyaç duyulmasının da atmosferdeki kömür kaynaklı SO2 gazı salınımını arttırmış olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Samsun’da bulunan toplam 5 istasyonda yapılan NO2 ölçümlerinde ise yıllık ortalama sınır değerin aşılmadığının görüldüğünü belirten Merkez Müdürü Yakup Yıldız, 2020 yılı ölçüm sonuçları ile 2019 yılı kıyaslandığında; özellikle trafikten kaynaklı emisyonların da ölçüldüğü Atakum, 100. Yıl (İlkadım) ve Bafra istasyonlarında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında azalış olduğunun görüldüğünü, bu azalışın en önemli nedeninin 2020 yılında korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları sonucu taşıt trafiği yoğunluğunda yaşanan azalma olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü’nün çalışmalarını yakından takip ederek, incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, il genelindeki hava kalitesi ölçüm sonuçlarında geçen yıla göre bir artış yaşandığını ancak elde edilen verilerin uluslararası sınırların çok altında olduğunu belirterek, “Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında sürekli olarak ölçümleri yapılan parametrelerin anlık ölçüm değerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ‘www.havaizleme.gov.tr’ internet adresi ile Android ve İOS tabanlı uygulamalarından online olarak takip edilebilmektedir. Vatandaşlarımız yaşadıkları illerin hava kalitesi ölçümlerini buradan anlık olarak takip etmeli, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşlı ve çocuk vatandaşlarımız dışarıya çıkmadan önce hava kalitesi indeksi uyarılarını dikkate alarak hareket etmeli” dedi.

Vatandaşların günlük tüketim alışkanlıklarının her aşamasında tasarrufu öne alan uygulamaları tercih etmesi ve bu konudaki bilincin gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanmasının hava kalitesinde sürekli bir iyileşmeyi beraberinde getireceğini ifade eden Vali Dağlı, “Vatandaşlarımızın evlerinde ve iş yerlerinde ısınma amaçlı olarak kullandıkları yakıtların kalitesini gözden geçirmesi, kömür yerine doğal gaz gibi daha çevreci alternatif yakıtlara geçilmesi, taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yapılması ve binalarda yakıt tasarrufuna yönelik gerekli izolasyon tedbirlerinin alınması hava kalitesinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

