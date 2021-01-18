YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Vali dar gelirli ailelere kavurma dağıttı

Vali dar gelirli ailelere kavurma dağıttı

18.01.2021 07:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali dar gelirli ailelere kavurma dağıttı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kızılay gönüllüleri ile dar gelirli ailelere konserve kavurması dağıttı.Vali Makas, kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelere Kızılay’ın konserve kavurmasını ulaştırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kızılay gönüllüleri ile dar gelirli ailelere konserve kavurması dağıttı.
Vali Makas, kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelere Kızılay’ın konserve kavurmasını ulaştırdı. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Türk Kızılay’ı Erzincan Şubesi, çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelere destek oluyor. Bu kapsamda merkezinde bulunan Kızılay Mahallesini ziyaret eden Vali Makas ve beraberindeki Türk Kızılay’ı Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, Kızılay çalışanları ve gönüllüleri kapı kapı dolaşarak, vatandaşlara Kızılay’ın konserve kavurmasından dağıttılar.
Gerçekleştirilen yardım çalışması kapsamında açıklamada bulunan Vali Mehmet Makas, korona virüs (Covid-19) salgını süresince vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını belirterek, bu kapsamda Türk Kızılay’ının, kentsel dönüşüm bölgesinde ikamet eden ailelerin sofrasını bereketlendirdiğini aktardı.
Türk Kızılay’ının her zaman halkımızın yanında olduğunu belirten Vali Makas, Erzincan Valiliği olarak kendilerinin de yerelde alınması gereken önlemleri ve tespit ettikleri ihtiyaçları yerine getirme noktasında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Vali dar gelirli ailelere kavurma dağıttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:37
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Erzincan Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Sokaklar hayvanlara kaldı

Sokaklar hayvanlara kaldı

Erzincan’da kaçak avlanan 3 kişiye para cezası kesildi

Erzincan’da kaçak avlanan 3 kişiye para cezası kesildi

Erzincanlılar kısıtlamalara uyuyor

Erzincanlılar kısıtlamalara uyuyor

Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi

Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.