Vali Demirtaş: "Başarı hepimize ait"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların desteğiyle salgının Adana’daki yayılma hızını düşürdüklerini, yine onların desteğiyle bu virüsten tamamen kurtulacaklarını söyledi.

Adana’da 16 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ile cuma namazlarının kılınmasına ara verilmesinin ardından 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cami ve mescitlerde belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği kararının alınmasıyla il genelinde yapılması gereken çalışmalar belirlendi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile il müdürlerinin katıldığı toplantıda 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağı camiler ve alanlar belirlenip konuyla ilgili Adana genelinde yapılması gereken hazırlıklar ve çalışmalar tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Uyulması gereken kurallar

Vali Yardımcısı Zafer Öz, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda; cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağını, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulacağını; sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı/bilgilendirmelerin kolluk görevlileri ve müftülükler tarafından yapılacağını söyledi.

Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin her gün temizleneceği; cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacağı, kapı ve camların açık tutularak caminin sürekli havalandırılmasının sağlanacağını belirten Öz; camilerde ortak kullanım alanlarını asgari düzeyde tutulması için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulacağını, abdest gibi ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmelerin/uyarıların müftülüklerce yapılacağını; camilerde bireysel veya cemaatle namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanmasının zorunlu olduğunu, cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmelerinin sağlanacağını veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatin kullanıma sunulacağını; cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanacağı ve cemaatin fiziksel temastan kaçınması ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanacağını belirterek katılımcılara yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.