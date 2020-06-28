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Vali Demirtaş kentte devam eden projeleri inceledi

MARDİN HABERLERİ  | 28.06.2020 18:07 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte devam eden projeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Vali Demirtaş, ilk olarak taş ocaklarıyla ilgili toplantıya katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte devam eden projeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Demirtaş, ilk olarak taş ocaklarıyla ilgili toplantıya katıldı. Burada yetkililerle görüşen Vali Demirtaş, daha sonra sırasıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü heyeti ve Karayolları Müdürü ile görüşmelerde bulunarak, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Vali Mahmut Demirtaş görüşmeler sonrası taş ocaklarında, Diyarbakır kapıda çalışmaları devam eden kapalı otoparkta, Cumhuriyet Meydanı katlı otoparkta, 1. Cadde ve Alt Çarşı’da incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

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