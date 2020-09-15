Vali Demirtaş, kırsal mahallelerin sorunlarını yerinde inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Beraberindekilerle birlikte Gökçe Mahallesini ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, mahallenin sıkıntı ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Yapılması planlanan çalışmalar öncesinde mahalleyi gezerek incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, mevcut altyapı, yol ve taşkın derenin durumu ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Vali Demirtaş, yağışlı dönemlerde oluşan taşkın sorunlarının önlenmesi için MARSU ve DSİ teknik elemanları ile birlikte süratle çalışma yapılması hususunda koordinasyon sağlanması talimatı verdi. Mevcut kanalizasyon şebekesinden istifade edilmeyen bölümler için çalışma başlatılması konusunda talimatlarda bulunan Vali Demirtaş, özellikle çeşitli nedenlerden dolayı zarar görerek bakım onarım gerektiren ana yollarda incelemelerde bulundu. Kısa vadede mevcut dere yatağının temizlenmesi için gerekli planlamaların yapılması talimatını veren Vali Demirtaş, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve talepleri dinledikten sonra mahalleden ayrıldı.

