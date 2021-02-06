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Vali Demirtaş, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında incelemelerde bulundu

06.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde yapılması planlanan Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma, çevre düzenlemesi ve cephe iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde yapılması planlanan Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma, çevre düzenlemesi ve cephe iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Kızıltepe ilçesine yakışır bir meydan yapılacağını kaydeden Vali Demirtaş, ’’2021 yılı bizim için bir hizmet seferberlik yılı olacak. Vatandaşlarımızın beklediği altyapı ve üstyapı çalışmaları yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Her konuda yaşanır bir Mardin için ekiplerimiz planlanan projeler için ihale süreçlerini başlattı. Şehrimizin temel sorunlarını çözmenin yanı sıra şehrimizi daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak içinde projelerimizi başlatıyoruz. Meydanlar bir şehrin en önemli unsurlarından birisidir. Bu doğrultuda Kızıltepe ilçemize de yakışır meydan oluşturacağız’’ dedi.
Cumhuriyet Meydanındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar dileyip sorun ve taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, ardından ilçe merkezinde devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyerek Kaymakam ve Belediye Başkanı Hüseyin Çam’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Kızıltepe ilçesindeki incelemelerinden sonra Vali Demirtaş, Artuklu ilçesinde yapılması planlanan seyir terası için öngörülen alanlarda, Çelbira arkeolojik site alanı, tarihi İzzetpaşa Karakolunda incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cebrail Aslan ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut eşlik etti.

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