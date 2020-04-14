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Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 14.04.2020 21:53 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanması ile alınacak tedbirlere ilişkin konular görüşüldü.Vali Ahmet Deniz başkanlığında, video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanması ile alınacak tedbirlere ilişkin konular görüşüldü.
Vali Ahmet Deniz başkanlığında, video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı. Toplantıda, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve alınacak yeni tedbirler görüşüldü.
Salgını önleyerek vatandaşların sağlığını korumak için alınan tedbirlerin tavizsiz bir şekilde uygulanması konusunda hassas olunması gerektiğini söyleyen Vali Deniz, salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların sosyal izolasyonu sağlaması ve sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyarılması gerektiğini, vatandaşların toplu olarak bulunduğu tüm alanlarda da sosyal mesafe konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve bulvarlara erişimin kısıtlanarak buralardaki sirkülasyonun azaltılmasının da önemli olduğunu belirten Vali Deniz, “İl genelinde fiziki alanları yetersiz olan ve sosyal mesafenin korunamadığı pazarları kapatıyoruz. Ancak pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için pazar alanlarını ve gün sayılarını arttırıyoruz. Pazar girişlerinde ve toplu taşıma araçlarında da vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz” dedi.
Alınan tedbirler kapsamında marketlerdeki denetimlerin de sıklıkla yapılmasını isteyen Vali Deniz, “Durumun ciddiyetini kavrayamayan ve Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklar konusunda hassasiyet göstermeyen şahıs ve iş yerlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cezai işlem uygulanmaya devam edecek” diye konuştu.
Kaymakamlar ve belediye başkanları tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilen toplantıda Vali Deniz, salgınla mücadele kapsamında özveriyle çalışan bütün kurumlara teşekkür etti.

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