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Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

MANİSA HABERLERİ  | 22.05.2020 04:12 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, Covid-19 süreci ve tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, Covid-19 süreci ve tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Video konferans sistemiyle yapılan toplantıda konuşan Vali Deniz, salgınla ilgili normalleşme sürecine girildiğini ve aşı bulunana kadar kontrollü sosyal hayata dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Mesut Eser, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ile ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet ve sağlık müdürleri katıldı.
Toplantıda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve yapılan denetimler, 23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ve Ramazan Bayramı sebebiyle alınacak önlemler değerlendirildi.
Covid-19 salgınıyla ilgili genel durum değerlendirilmesinin de yapıldığı toplantı da Manisa’daki Covid-19 tablosunun Türkiye genel tablosuyla aynı seyirde devam ettiğini belirten Vali Deniz, “İlimiz genelinde salgınla ilgili tüm tedbirleri alıyor, gerekli denetimleri de yapıyoruz. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızdan da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, dışarda oldukları süre içerisinde de sosyal mesafe kuralına uyarak maskesiz gezmemelerini istiyoruz. Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz. Ancak virüsün aşısı bulunana kadar bu eski bildiğimiz normal hayat olamayacak. Yeni normalimiz kontrollü sosyal hayat. Biraz daha sabır ve fedakârlık göstermeliyiz. İnşallah daha güzel ve sağlıklı günlere yakın zamanda ulaşacağız.” dedi.

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