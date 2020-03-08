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Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin ’Kadınlar Günü’nü kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:23 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 1992 yılında Şırnak Şenoba Gömeç Köyü bölgesindeki operasyonda şehit olan Mehmet Savunmaz’ın ailesini ziyaret etti.Şehit ailesi ile sohbet eden Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, hem şehit annesi Hürü Savunmaz’ın hem de tüm şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin ’Kadınlar Günü’nü kutladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 1992 yılında Şırnak Şenoba Gömeç Köyü bölgesindeki operasyonda şehit olan Mehmet Savunmaz’ın ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesi ile sohbet eden Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, hem şehit annesi Hürü Savunmaz’ın hem de tüm şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Ziyarette Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz’e İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Vekili Seyfi Türkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan eşlik etti.

Vali Deniz ve eşi, şehit annesinin ’Kadınlar Günü’nü kutladı

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