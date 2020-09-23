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Vali Ekrem Canalp’ten şafak vakti denetim

EDİRNE HABERLERİ  | 23.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Daha önce şehrin farklı bölgelerindeki denetimlere bizzat katılan Vali Canalp, sabah saat 07.30’da şehir çıkışında servis araçları ve toplu ulaşım araçları üzerinde yapılan denetimlere de katıldı.
"Sağlık için hepimiz için" sloganı ile il genelinde yapılan korona virüs tedbirleri denetimleri aralıksız sürüyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, bu sabah şehrin çıkışında yapılan denetimlere katılarak vatandaşlara kuralları hatırlattı.
Maske-mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunan Vali Canalp, "Şehrimizde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını Edirne Belediyesi ile birlikte kurallara uygun hale getirdik. Tüm toplu ulaşım araçlarına otomatik sensörlü dezenfektan cihazı koyarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız araca binerken bu cihazları kullanarak ellerini değdirmeden dezenfekte edebilecek. Dezenfekte ilaçlarını Trakya Üniversitesi vasıtasıyla kaliteli olarak üretiyoruz ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz" dedi.
Vali Canalp, yapılan denetimlerde toplu ulaşım araçlarında vatandaşların maskelerinin takılı olduğunu ve kurallara uyulduğunu görmekten mutlu olduğunu belirtti.
8 Eylül’de İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında yapılan korona virüs denetimlerine Edirne Belediyesi Trafik Denetim Birimi de katıldı. Sabah saatlerinde şehir merkezindeki minibüs ve taksi duraklarında denetimler gerçekleştirildi. Emniyet ve zabıta ekipleri 2 grup halinde taksi ve minibüslerin yolcu alıp indirdiği çeşitli duraklarda denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda yapılan denetimlerde, araçlarda tedbirler kapsamında fiziki mesafe kurallarına uyulup-uyulmadığı, dezenfekte kuralları denetlendi.

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