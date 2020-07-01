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Vali Elban: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir"

ADANA HABERLERİ  | 01.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Onlara Türk milleti olarak gönül kapımız sonuna kadar açık" dedi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in babası Bülent Türkel ve annesi Hayriye Türkel, Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay’ın babası Zeki Yeniay ile Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün babası Aziz Akagündüz, Vali Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti.
Gün içinde gerçekleşen ziyaretler sırasında şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, milletin huzuru, ülkenin bütünlüğü için evlatlarını şehadete uğurlayan şehit ailelerinin daima baş tacı olduğunu belirtti. Bugün vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşamayı kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade eden Vali Elban, “Bizler de şehitlerimize olan borcumuzu onların geride bıraktığı ailelerine gereken hürmeti göstermekle ödemek durumundayız. Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Onlara Türk milleti olarak gönül kapımız sonuna kadar açık” şeklinde konuştu.
Misafirperverliğinden dolayı Vali Elban’a teşekkür eden şehit yakınları ise Vali Elban’ın yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ilettiler.

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