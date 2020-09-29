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Vali Epcim, Erzincan’da gerçekleşen 127. Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 29.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan’da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 127.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan’da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 127. Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 127. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın başkanlığında, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan’da gerçekleştirildi.
Düzenlenen toplantıda KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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