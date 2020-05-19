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Vali Epcim’den 19 Mayıs mesajı

BAYBURT HABERLERİ  | 19.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Epcim, mesajında şu görüşlere yer verdi:“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919‘da Samsun‘a çıkışı milletimiz için yeni bir milat, yeni bir başlangıcın sembolü olmuştur.

Vali Epcim’den 19 Mayıs mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Epcim, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919‘da Samsun‘a çıkışı milletimiz için yeni bir milat, yeni bir başlangıcın sembolü olmuştur. Samsun’da başlayan ve İzmir’de al bayrağın yeniden göndere çekilmesiyle zafere ulaşan Kurtuluş Mücadelesi neticesinde millet egemenliğini üstün kılan, modern ve bağımsız bir devlet kurulmuştur. Böylesine büyük bir mücadelenin eseri olan Türkiye Cumhuriyet‘i Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir.
Kıymetli gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.” ifadesiyle sizlere olan sonsuz güvenini ifade etmiş, devletimizi ve geleceğimizi Türk gençliğine emanet etmiştir. Bugün bunun bilinciyle, büyük bir özgüven içerisinde geleceğe umutla bakıyor ve inanıyoruz ki; yarınlarımız çok daha parlak olacaktır. Bu süreçte siz kıymetli gençlerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Sizlerin; milletimizin ideallerini gerçekleştirmek ve ülkemizi hedeflerine ulaştırma yolunda azim ve inançla çalışacağına yürekten inanıyoruz.
Devlet ve millet olarak bizlere düşen gençlerimizi çağın gerekleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmektir. Ümit ediyoruz ki; gençlerimiz kendilerine sağlanan bu imkanları etkin bir şekilde değerlendirecek, her alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirecek ve ülkemizi daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten bugüne vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 19 Mayıs Atatürk‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı‘mız kutlu olsun !”

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04:53
Öğle
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İkindi
16:16
Akşam
19:39
Yatsı
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