YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin telekonferansla son durumu değerlendirdi

Vali Erin telekonferansla son durumu değerlendirdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri ve il genelini ilgilendiren diğer konuların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi’nin valilik makamından katıldığı toplantıya, Kaymakamlar ve kamu kurum, kuruluş temsilcileri de kendi çalışma ofislerinden katıldı.Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında hassasiyet isteyen Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların aldığı kararların tatbik edilmesinin yanında il merkezi ve ilçelerde ilave tedbir kararları aldıklarını, gerekli görülmesi halinde yeni tedbirleri hayata geçirebileceklerini ifade etti.

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri ve il genelini ilgilendiren diğer konuların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi’nin valilik makamından katıldığı toplantıya, Kaymakamlar ve kamu kurum, kuruluş temsilcileri de kendi çalışma ofislerinden katıldı.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında hassasiyet isteyen Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların aldığı kararların tatbik edilmesinin yanında il merkezi ve ilçelerde ilave tedbir kararları aldıklarını, gerekli görülmesi halinde yeni tedbirleri hayata geçirebileceklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

Sur’da ahır ve evleri su bastı

Sur’da ahır ve evleri su bastı

Konya'daki 3 belediye başkanından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Konya'daki 3 belediye başkanından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı

1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı

Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi

Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:33
İkindi
16:07
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Alper Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Karakeçi Eczanesi
Merkez
Nisa Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.