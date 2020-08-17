YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin’den İl Jandarma Komutanına ziyaret

Vali Erin’den İl Jandarma Komutanına ziyaret

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.08.2020 18:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Temmuz ayında yayımlanan kararname ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Metin Düz’e iade-i ziyarette bulundu.İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz ve karşılama mangası tarafından karşılanan Vali Erin, Mehmetçikleri selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesine hatıra fidanı dikti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Temmuz ayında yayımlanan kararname ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Metin Düz’e iade-i ziyarette bulundu.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz ve karşılama mangası tarafından karşılanan Vali Erin, Mehmetçikleri selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesine hatıra fidanı dikti. Jandarma Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Albay Metin Düz ile komutanlık makamında bir süre görüşen Vali Erin, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi alarak, Albay Metin Düz’e yeni görevinde başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:36
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:22
Yatsı
20:44

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Emel Eczanesi
Haliliye
İlyas Eczanesi
Haliliye
Yunus Emre Eczanesi
Haliliye
Reha Eczanesi
Eyyubiye
Su Eczanesi
Karakopru
Kurt Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Karaköprü’de yol açma çalışmaları

Karaköprü’de yol açma çalışmaları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Başkan Beyazgül hayvan borsası esnafını ziyaret etti

Başkan Beyazgül hayvan borsası esnafını ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.