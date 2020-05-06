YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin’den şehit ailelerine ziyaret talimatı

Vali Erin’den şehit ailelerine ziyaret talimatı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla, Ramazan ayı boyunca şehit ailelerini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerinin her türlü sıkıntısını çözüp, dertlerine ortak olmaya devam ediyor.Şehitlerin mübarek kanlarıyla sulanmış vatan toprağı kadar, onların emanetleri olan ailelerinin de birer emanet olduğunu sık sık tekrarlayan ve bulduğu her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı boyunca şehit aileleri ve gaziler için özel programlar düzenlenmesi talimatı vermişti.

Vali Erin’den şehit ailelerine ziyaret talimatı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla, Ramazan ayı boyunca şehit ailelerini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerinin her türlü sıkıntısını çözüp, dertlerine ortak olmaya devam ediyor.
Şehitlerin mübarek kanlarıyla sulanmış vatan toprağı kadar, onların emanetleri olan ailelerinin de birer emanet olduğunu sık sık tekrarlayan ve bulduğu her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı boyunca şehit aileleri ve gaziler için özel programlar düzenlenmesi talimatı vermişti. Vali Erin’in gönderdiği hediyeler ve iftarlık ikramları ile her akşam bir şehit ailesini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve kurum personeli, önceki akşam da Şehit İsmail Karataş’ın Bozova’daki ailesini ziyaret etti.
Şehidin ailesine Vali Erin’in gönderdiği hediyeleri takdim eden Bilici ve beraberindekiler, daha sonra iftar sofrasında aile ile bir araya geldi. İftardan sonra şehidin babası Mehmet Karataş ile telefonda görüşen Vali Erin, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında gazi ve şehit ailelerine de desteklere devam eden Vefa Sosyal Destek Grupları, 415 aileye de sosyal yardımlarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:18
Öğle
12:26
İkindi
16:14
Akşam
19:25
Yatsı
20:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Bizim Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.