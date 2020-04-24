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Vali Erin’i Türk bayrağı için arayan çocuk

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından bir gün önce ortaokul 3.

Vali Erin’i Türk bayrağı için arayan çocuk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından bir gün önce ortaokul 3. sınıf öğrencisi Suna Aktosun, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i arayarak, evlerinde yapacakları bayram kutlaması için Türk Bayrağı istedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün kendisini arayarak bayrak isteyen Suna Aktosun isimli çocuğun talebinin yerine gelip gelmediğini sormak için geri aradı. Aktosun’un bayramını tebrik eden Vali Erin, “Bizden başka bir isteğin var mı” diye sordu. Yeni isteğini utanarak da olsa dile getiren Suna Aktosun, bu yıl lise sınavlarına gireceğini ve gelecekte konservatuarda okumak istediğini ifade ederek, ancak hiçbir müzik aleti olmadığını söyledi. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için bu talebinin karşılanamadığını dile getiren çocuğa cevap veren Vali Erin, “Ne istiyorsan söyle, sana göndereyim” deyince, çocuk gitar istediğini söyledi.
Vali Erin ile ailesi ve kardeşleri hakkında bir süre sohbet eden Suna Aktosun, gitar talebinin yerine gelip gelmeyeceğini söyleyince Vali Erin, “Biz tamam dediysek, olacak” deyince, çocuğun sevinci ikiye katlandı.

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