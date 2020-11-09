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Vali Ersin Yazıcı’dan 10 Kasım mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 10 Kasım sebebiyle yayınladığı mesajda " Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı imkânsızlıklar içinde zafere ulaştırmış, bir Cumhuriyet kurmuş, bizlere hür ve eşit vatandaşları olduğumuz bağımsız bir ülke armağan etmiştir " dedi.Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır.

Vali Ersin Yazıcı’dan 10 Kasım mesajı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 10 Kasım sebebiyle yayınladığı mesajda " Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı imkânsızlıklar içinde zafere ulaştırmış, bir Cumhuriyet kurmuş, bizlere hür ve eşit vatandaşları olduğumuz bağımsız bir ülke armağan etmiştir " dedi.
Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hatırlatan Vali Yızıcı, "Bu sözü bizlere bıraktığı mirası ve bu mirasa karşı vazifemizi hatırlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar olması; bu uğurda her mücadelenin verilmesi, her fedakârlığın yapılması ödevimizdir. Bu ödev vatandaşlık görevimiz olduğu gibi Atatürk’e karşı borcumuzdur. " dedi.
Vali Yazıcı mesajında şöyle dedi: "Bugün, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin varlığına yönelen tehditlere karşı milli bilincimiz Atatürk liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’ndaki bilinçle aynıdır. Sonsuza kadar da aynı kalacaktır. Bu şuurla muasır medeniyetleri yakalamak ve aşmak omuzlarımızdaki milli sorumluluktur. Dünya tarihine; büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük lider olarak adını yazdıran Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde şükran, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

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