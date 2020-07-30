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Vali Günaydın: “Bayramdan sonra yeni tedbirler almak zorunda kalmayalım”

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda kent protokolü bayramlaştı.

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda kent protokolü bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın; bayram sürecinde vakaların artmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının önemine değinerek; “Şimdiden vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra yeni tedbirler almak zorunda kalmayalım. Bayram süresince kurallara uyalım, bayramımızı da güzel bir şekilde yaşayalım inşallah” dedi.
YİKOB sergi Salonu önünde düzenlenen bayramlaşma programına Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, kurum kuruluş müdürleri, il müdürleri, askeri yetkililer ve davetliler katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer Kurban Bayramı’nı tebrik ederek vatandaşlara korona virüs tedbirleri uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Vali Şehmus Günaydın ise konuşmasında bayramda vakaların artmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarının çok önemli olduğunu, vatandaşın kendi kısıtlamalarını getirmelerini istedi. Vali Günaydın; “Yarın inşallah idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Allah afiyetle, sağlıkla nice bayramlara hepimizi ulaştırsın. Ülkemiz, bayrağımız, vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyoruz. Kayseri Valiliği olarak bayram süresince gerekli bütün tedbirleri aldık. Ama hepimizin de bildiği gibi içinden geçtiğimiz korona sürecinde Kurban Bayramına özgü kısıtlamalar getirilmedi. Bakanımızın ifade ettiği gibi bu kısıtlamaları vatandaş olarak kendimiz getirelim, kendimizi sınırlayalım lütfen. Kayserimizde zaman zaman vakalarımız artıyor, zaman zaman azalıyor. Tedbirlere uyduğumuz, kurallara riayet ettiğimiz, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyduğumuz zaman vakalarda azalma oluyor. Ama ne zaman ki rehavet ve rahatlığa gidiyoruz o zaman da vaka sayılarımız maalesef artıyor. Özellikle hastanelerde aylarca çalışan sağlık çalışanlarımızın gelin hep beraber yükünü hafifletelim. Onlara destek ve katkı verelim. Mümkün mertebe hastane yolunu covid anlamında kapayalım. Çünkü bu mücadelede sadece sağlık çalışanlarına yardımcı olmuyoruz. Aynı zamanda ekonomik çarkların dönmesi için, sanayide üretimin kısıtlamaya uğramaması için mutlaka bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmemiz lazım. Çok basit 3 tane kuralımız var. Maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat ediyoruz. Vakaların önlenmesinde en büyük silahımız bunlar. Lütfen bayram süresince bu kurallara riayet edelim. Elbette kurbanımızı keseceğiz. Kurbanımızı keserken de teması, kalabalığı asgariye indirelim. Kurbanı keserken kalabalık oluşturmayalım. Allah kabul ederse mezarlarımızı ziyaret edeceğiz. Bunlara hiçbir kısıtlama getirilmedi. Ancak şunu ifade edeyim, mezarlık ziyaretlerinde de sosyal mesafe ve maske kuralını işletirsek buralardan da en az riskle çıkmış oluruz. Çünkü bizler bir araya geldiği müddetçe risk artıyor. Şimdiden vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra yeni tedbirler almak zorunda kalmayalım. Bayram süresince kurallara uyalım, bayramımızı da güzel bir şekilde yaşayalım inşallah” diye konuştu.

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