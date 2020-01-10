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  4. Vali Gürel gazetecilerle bir araya geldi

Vali Gürel gazetecilerle bir araya geldi

KARABÜK HABERLERİ  | 10.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla gazeteciler ve daire müdürleriyle bir araya geldi.Karabük Polisevi’nde düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Kuraş, daire müdürleri ve gazeteciler katıldı.Vali Gürel, kentte görev yapan tüm gazeteciler ile kurum yöneticilerinin günlerini kutladı.Basın mensuplarının gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Vali Gürel, "Basın ve yayın organlarımız, her zaman demokrasimizin en temel taşlarından biri olmuştur.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla gazeteciler ve daire müdürleriyle bir araya geldi.
Karabük Polisevi’nde düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Kuraş, daire müdürleri ve gazeteciler katıldı.
Vali Gürel, kentte görev yapan tüm gazeteciler ile kurum yöneticilerinin günlerini kutladı.
Basın mensuplarının gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Vali Gürel, "Basın ve yayın organlarımız, her zaman demokrasimizin en temel taşlarından biri olmuştur. Geleceğin; toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmesi, bugünün iyice anlaşılmasına ve geçmişin de bilinmesine bağlıdır. Doğru bilgilendirme, tarafsızlık ve kişilik haklarına saygı gibi birçok ulvi değeri içinde barındıran gazetecilik mesleği bugünün ve geçmişin anlaşılmasında bu önemli işlevi tarih boyunca sürdürmüştür. ’İletişim çağı’ olarak adlandırılan günümüzde yine gazetecilerimiz şehrimiz, ülkemiz ve dünyadaki hızlı gelişim ve değişimin vatandaşlarımızla paylaşılmasında gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin, her koşulda, fedakarca görev yapmaktadırlar" dedi.
İdareciler olarak Karabük’e hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"Kamu kuruluşlarımız vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlıyor. Kurumlar arasında diyaloğa önem vermeye çalışıyoruz. Vatandaşın sesi olarak bizlere geri dönüşü sağlayan sizlersiniz."

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
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Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Öztürk Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Ateş Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
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