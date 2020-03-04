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Vali Gürel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 04.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.Halk günü toplantısına; Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı.

Vali Gürel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.
Halk günü toplantısına; Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı. Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.
“Halk Günü” toplantısına katılmak isteyen vatandaşların Çarşamba günleri saat 09.00’da Valilik Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerektiği bildirildi.

Vali Gürel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor

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