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Vali Gürel’den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 19.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri tarafından verilen "aşçı yardımcısı" kursunu ziyaret etti.Şirinevler sosyal yaşam merkezinde düzenlenen kursta herhangi bir mesleği olmayan 20 kadına "aşçı yardımcısı" kursu veriliyor.

Vali Gürel’den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri tarafından verilen "aşçı yardımcısı" kursunu ziyaret etti.
Şirinevler sosyal yaşam merkezinde düzenlenen kursta herhangi bir mesleği olmayan 20 kadına "aşçı yardımcısı" kursu veriliyor. Kursiyerlere katıldıkları her kurs günü için cep harçlığının yanı sıra iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılıyor. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek olan kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Kursu başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan kursiyerlerin özel sektörde iş bulabilmelerine de zemin hazırlandığını ifade eden Vali Gürel, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.
“Aşçı yardımcısı” kursuna gerçekleştirdiği ziyarette Vali Gürel’e, kurum müdürleri ve muhtarlar eşlik etti.

Vali Gürel’den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret

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