YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Vali Gürel’den köy ziyaretleri

Vali Gürel’den köy ziyaretleri

KARABÜK HABERLERİ  | 05.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Şenler ve Kahyalar köyünü ziyaret etti.Vali Gürel beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile birlikte Karabük merkeze bağlı Şenler köyünde çiftçilik yapan İrfan Akçin ile Fikriye Kuş’a ait seraları ziyaret etti.İrfan Akçin’e ait bağ alanı ile seralarını gezen Vali Gürel, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek programlarından yararlanarak 240 metrekare plastik yüksek tünel sera kuran Fikriye Kuş’a ait serayı gezerek dalından üzüm ve domates topladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Şenler ve Kahyalar köyünü ziyaret etti.
Vali Gürel beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ile birlikte Karabük merkeze bağlı Şenler köyünde çiftçilik yapan İrfan Akçin ile Fikriye Kuş’a ait seraları ziyaret etti.
İrfan Akçin’e ait bağ alanı ile seralarını gezen Vali Gürel, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek programlarından yararlanarak 240 metrekare plastik yüksek tünel sera kuran Fikriye Kuş’a ait serayı gezerek dalından üzüm ve domates topladı. Misafirperverlikleri için Şenler Köyü Muhtarı Erdoğan Adakan ile İrfan Akçin ve Fikriye Kuş ailelerine teşekkür eden Vali Gürel, yetiştirdikleri ürünün hasadının bol ve kazancının bereketli olması temennisinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SODES) kapsamında Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başvuru sahibi olduğu "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" Projesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) hibe desteği ile Karabük’te kullanılmayan tarım arazilerinin modern tarım teknikleri ile kullanılabilir hale getirilerek kırsalda kadın ve genç istihdamını artırmak amacıyla SS Kahyalar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından bin 50 metrekare taban alanlı 15 adet seranın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık’tan bilgi aldı.
Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi’nde ikamet eden köy sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Gürel, köy sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı

Karabük Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:13
Öğle
12:53
İkindi
16:31
Akşam
19:23
Yatsı
20:47

Karabük Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Asuman Eczanesi
Merkez
Ayşe Abla Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"
Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tomruk yüklü kamyon yan yattı
Tomruk yüklü kamyon yan yattı
15 Santimlik Tümör Laparoskopik Radikal Nefrektomi Yöntemi İle Çıkartıldı
15 Santimlik Tümör Laparoskopik Radikal Nefrektomi Yöntemi İle Çıkartıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.