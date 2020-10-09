Vali Gürel’den okullara ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimlerine başlayan Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ile Latife Hanım Anaokulunu ziyaret etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime başlayan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 1. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Vali Gürel, fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen minik öğrencilerle bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında tavsiyelerde bulundu.

Latife Hanım Anakolu Okul öncesi sınıflarını ziyaret eden Vali Gürel, yakından ilgilendiği miniklere çikolata ikram ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra okul öğretmenleri ve yöneticileriyle bir araya gelen Vali Gürel, okul içerisinde ve çevresinde korona virüs salgınına karşı alınacak önlem ve tedbirler konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vali Fuat Gürel’in Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ile Latife Hanım Anaokuluna gerçekleştirdiği ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Müdür Yardımcısı Erdal Üngören eşlik etti.

