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Vali Güzeloğlu çalışmaları denetledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.05.2020 10:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, havaların ısınmasıyla birlikte 2020 asfalt sezonunu açan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının sıcak asfalt serme ve altyapı ile cadde düzenleme çalışmalarını denetledi.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 2 gün önce asfalt sökümü gerçekleşen, bugün gece geç saatlerde tamamlanması beklenen, 500 metre uzunluğunda, 8 santimetre kalınlığında ve toplam bin 500 ton sıcak asfaltın serileceği çalışmaları yerinde inceledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, havaların ısınmasıyla birlikte 2020 asfalt sezonunu açan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının sıcak asfalt serme ve altyapı ile cadde düzenleme çalışmalarını denetledi.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 2 gün önce asfalt sökümü gerçekleşen, bugün gece geç saatlerde tamamlanması beklenen, 500 metre uzunluğunda, 8 santimetre kalınlığında ve toplam bin 500 ton sıcak asfaltın serileceği çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalarla ilgili yolun durumu, ekipman ve asfalt kalitesi hakkında ilgili personelden bilgi alan Vali Güzeloğlu, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür edip bayramlarını kutladı. Silvan Caddesindeki asfalt çalışmalarının ardından Sur ilçesi Melikahmet Caddesine geçen Vali Güzeloğlu, burada yürütülen altyapı ve cadde düzenleme işlemlerini alanın tarihi olması nedeniyle yakından ve titizlikle denetledi.

Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi
81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı caddeleri göz önünde bulundurarak planlamalarını buna göre yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt serme çalışmalarına hız verdi. Silvan Caddesi dışında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesi Sunay Caddesi ile Turgut Özal Bulvarında asfaltlama çalışmalarını sürdürdü. DİSKİ Genel Müdürlüğü de asfaltlanan ve ihtiyaç duyulan caddelerde kanalizasyon yenileme çalışmaları yürüttü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sezonun açılmasıyla birlikte 4 merkez, 13 ilçenin kırsal mahalle ve grup mahalle yollarında asfaltlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecek. Ulaşım Daire Başkanlığı da asfalt serme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaya ve araç sürücü güvenliği amacıyla yol şerit çizgi çalışmaları gerçekleştirecek.

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