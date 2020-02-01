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Vali halkla buluşacak

DÜZCE HABERLERİ  | 01.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Dr.

Vali halkla buluşacak

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı rutin Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantıları devam ediyor. Vali Dağlı, 4 Şubat Salı günü saat 14.00’da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda vatandaşlar ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyecek. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulunacak.
Toplantıya katılmak isteyenlerin isim ve iletişim bilgilerini en geç 3 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt ettirmeleri gerekiyor.

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İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:14
İkindi
15:53
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Düzce Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Kent Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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