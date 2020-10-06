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Vali Hüseyin Öner, Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında birinci olan öğrencilere sertifika verdi

ARDAHAN HABERLERİ  | 06.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kent genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye girerek ulusal turnuvaya katılma hakkı kazanan öğrencilere sertifika verdi.Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin projesi kapsamında il genelinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışmasında birinci olan öğrencilere katılım sertifikaları verildi.Valilik Toplantı Salonunda öğrencilere belgelerini veren Vali Öner, “Biz çocuklarımızı her alanda iyi yetiştirmenin gayretindeyiz.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kent genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye girerek ulusal turnuvaya katılma hakkı kazanan öğrencilere sertifika verdi.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin projesi kapsamında il genelinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışmasında birinci olan öğrencilere katılım sertifikaları verildi.
Valilik Toplantı Salonunda öğrencilere belgelerini veren Vali Öner, “Biz çocuklarımızı her alanda iyi yetiştirmenin gayretindeyiz. Bilgi ve birikimle donanınmış akademik başarıyla birlikte, öğrencilerimizin iyi insan, ahlaklı insan olarak yetişmelerini de önemsiyoruz. Bu anlamda Akıl ve Zeka Oyunları bizim özellikle önem gösterdiğimiz bir alan. İçerisinde bir takım bilgi ve beceriyle birlikte örf ve geleneklerimizi yansıtan çeşitli Türk zeka ve strateji oyunlarını da barındırıyor. Bu oyunlar, çocuklarımızın hem zihinsel hem de düşünsel gelişimine fayda sağlıyor. Ben, eğitim faaliyetinde görev alan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı da ilgi ve başarıları dolayısıyla tebrik ediyorum” dedi.
Vali Öner konuşmasının ardından, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve Gençlik ve Spor Müdürü Bilent Akar ile birlikte öğrencilere belgelerini verdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Vali Öner, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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