YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Vali Hüseyin Öner, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.09.2020 09:09 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferi’ni geniş kitlelere aktarmak amacıyla 81 ili dolaşan, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ardahan’a geldi."Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Ardahan’da Milli Egemenlik Parkında vatandaşlarla buluşan müzeyi ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte Çanakkale Savaşları’ndan kalma objeleri inceledi, dijital gösterileri izledi.Vali Öner, milletimiz için büyük anlam ve önem taşıyan övünç kaynağımız Çanakkale Zaferi’nin hep diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Serhat şehir Ardahan’a gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.Pandemi kuralları çerçevesinde müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

Çanakkale Zaferi’ni geniş kitlelere aktarmak amacıyla 81 ili dolaşan, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ardahan’a geldi.
"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Ardahan’da Milli Egemenlik Parkında vatandaşlarla buluşan müzeyi ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte Çanakkale Savaşları’ndan kalma objeleri inceledi, dijital gösterileri izledi.
Vali Öner, milletimiz için büyük anlam ve önem taşıyan övünç kaynağımız Çanakkale Zaferi’nin hep diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Serhat şehir Ardahan’a gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.
Pandemi kuralları çerçevesinde müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Balkondan balkona aşk yaşıyorlardı! Sürpriz karar Balkondan balkona aşk yaşıyorlardı! Sürpriz karar
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
“Şefkatli eller” küle dönen ormanlık alanlara uzanacak
“Şefkatli eller” küle dönen ormanlık alanlara uzanacak
Burhaniye’de organik denetimi
Burhaniye’de organik denetimi
Tavşanlı’da işçi servis aracı yoldan çıktı: 3 yaralı
Tavşanlı’da işçi servis aracı yoldan çıktı: 3 yaralı

Ardahan Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:06
İkindi
15:29
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Ardahan Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Arzu Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Posof’ta bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti
Posof’ta bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KDV ve KDV tevkifatı nedir?
KDV ve KDV tevkifatı nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.